Собралась на российскую сцену: осудившая происходящее Ани Лорак восстановила аккаунт в соцсети

Певица Ани Лорак восстановила аккаунт в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в России). Профиль звезда удаляла после начала событий на Украине, предварительно осудив происходящее. Однако буквально накануне она его восстановила и заявила, что собирается выступать.

«Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — написала артистка.

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При этом, новая публикация соседствует как ни в чем не бывало с последней осуждающей действия России, которую та оставляла 1 марта. Правда, почему-то возможность комментировать посты певица ограничила. Судя по риторике, с которой объявилась Лорак, артистка собралась вернуться не только в онлайн, но и на российскую сцену.

Пропажу Ани Лорак не только из соцсетей, но и со сцены обнаружили все. Многие подозревали, что артистка сбежала из страны, как это сделала, например, ее землячка Лобода. Но Лорак не покидала тусовку, периодически мелькая на мероприятиях у звездных друзей.