Соблазнительный ракурс: Наталья Рудова в тесном крошечном топе блеснула пышным декольте

Актриса Наталья Рудова вернулась из отпуска, который в этом году провела в Турции, с мыслью сесть на диету. Красавица, по мнению армии поклонников, идеальна со всех сторон, но сама она считает, что нет предела совершенству. К диете звезда подключила спорт, которым теперь занимается регулярно.

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Перед очередным занятием красотка Рудова показала себя в спортивной форме. Коротенький тесный топ и лосины, идеально севшие по фигуре, сделали свое дело – комплименты посыпались на актрису со всех сторон. Звезда решила запечатлеть свое эффектное декольте в обтягивающем топе, выбрав очень соблазнительный ракурс.