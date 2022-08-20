«Соблазнительно»: Севастьянова накинула шелковый халатик на голое тело

Каролина Севастьянова стала звездой мирового уровня десять лет назад. В 2012-м на Олимпиаде в Лондоне она завоевала главную медаль в состязаниях по художественной гимнастике.
После решила завершить карьеру профессиональной спортсменки. А недавно она призналась фанатам, что обеспечивает себя сама и может позволить себе роскошный отдых в Монако.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
На кадрах, которые накануне появились в соцсети, гимнастка позировала в шелковом халатике лимонного оттенка, который накинула на голое тело.
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