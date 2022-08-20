«Соблазнительно»: Севастьянова накинула шелковый халатик на голое тело

Кадром экс-спортсменка поделилась в своем аккаунте.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова стала звездой мирового уровня десять лет назад. В 2012-м на Олимпиаде в Лондоне она завоевала главную медаль в состязаниях по художественной гимнастике.

После решила завершить карьеру профессиональной спортсменки. А недавно она призналась фанатам, что обеспечивает себя сама и может позволить себе роскошный отдых в Монако.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

На кадрах, которые накануне появились в соцсети, гимнастка позировала в шелковом халатике лимонного оттенка, который накинула на голое тело.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Соблазнительно! Прекрасна как всегда! Красота! Шикарная девушка!», - писали пользователи Сети.

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