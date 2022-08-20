«Соблазнительно»: Севастьянова накинула шелковый халатик на голое тело

Каролина Севастьянова стала звездой мирового уровня десять лет назад. В 2012-м на Олимпиаде в Лондоне она завоевала главную медаль в состязаниях по художественной гимнастике.

После решила завершить карьеру профессиональной спортсменки. А недавно она призналась фанатам, что обеспечивает себя сама и может позволить себе роскошный отдых в Монако.