«Собираюсь стать королевой»: Меган Маркл сделала смелое заявление

Королевский биограф Том Бауэр раскрыл детскую мечту Меган Маркл. О ней Меган не раз рассказывала своим одноклассникам.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Будущая супруга принца Гарри грезила о престоле и статусе королевы. В школьные годы Меган подружилась с сыном президента Боливии. Маркл льстило знакомство с мальчишкой, и уже через несколько дней их общения она выступила перед однокашниками со смелым заявлением.

«Ее амбиции никогда не вызывали сомнений. Она стремилась стать знаменитой. Подружившись в школе с сыном президента Боливии, Меган несколько дней хвасталась: "Я собираюсь стать королевой Боливии», — цитирует Бауэра портал Express.

Ранее герцогов Сассекских удостоили специальной награды в США.