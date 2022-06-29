«Собирать бананы»: Макаревичу предрекли незавидную участь

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич уже несколько месяцев живет в Израиле с молодой четвертой женой. Недавно артист стал отцом в четвертый раз, а до этого негативно высказывался в адрес России и россиян.

Певец Ян Осин считает, что вскоре все уехавшие звезды смогут зарабатывать себе на жизнь только физическим трудом.