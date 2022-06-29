«Собирать бананы»: Макаревичу предрекли незавидную участь

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич уже несколько месяцев живет в Израиле с молодой четвертой женой. Недавно артист стал отцом в четвертый раз, а до этого негативно высказывался в адрес России и россиян.
Певец Ян Осин считает, что вскоре все уехавшие звезды смогут зарабатывать себе на жизнь только физическим трудом.
«Насколько я знаю, Макаревич закончил какой-то там строительный или архитектурный институт. В конце концов, может вернуться к своей изначальной профессии. Может идти собирать бананы или клубнику, что растут в Израиле»,— цитирует «Абзац» Осина.
Напомним, ранее музыкальный критик Бабичев отметил, что на Западе российские звезды не смогут построить карьеру, так как популярные лейблы в них попросту не заинтересованы.
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Смотрите также: