«Собирали себя по крупицам»: Седокова – о жизни с молодым мужем

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, минувшей зимой Седокова заявила, что отныне будет жить в США. Там она арендует виллу за 4 млн рублей в месяц, а Янис Тимма тем временем играет за одни из местных клубов.