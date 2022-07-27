«Собирали себя по крупицам»: Седокова – о жизни с молодым мужем

Анна Седокова вышла замуж в третий раз за баскетболиста Яниса Тимму в 2020 году. Пару не испугала девятилетняя разница в возрасте. Однако, как призналась певица, проблемы в браке у них есть.
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети
«Последние два года были очень сложными для нашей семьи. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок... Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор, - рассказала Седокова интервью Hello!.
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Напомним, минувшей зимой Седокова заявила, что отныне будет жить в США. Там она арендует виллу за 4 млн рублей в месяц, а Янис Тимма тем временем играет за одни из местных клубов.