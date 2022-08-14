«Собирается эмигрировать»: Солнцев проводил в добрый путь Бузову

Недавно Ольга Бузова наделала шуму, исчезнув из соцсетей на сутки, при этом ее менеджер подтвердил, что тоже не имеет с ней связи.

Звезда запечатлелась на фоне вертолета и улетела в горы в Краснодарском крае, после чего и пропала. А потом все-таки нашлась.

Шоумен Гоген Солнцев убежден, что Ольга Бузова сделала это ради пиара. Он уверен, что ее настоящая пропажа только бы обрадовала публику.