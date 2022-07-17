Собчак заявила, что зрители якобы сбежали с концерта Стаса Михайлова в Иркутской области

16 июля любимец тысяч женщин, певец Стас Михайлов выступил перед жителями и гостями Иркутского Шелехова. Артист прибыл в Сибирь по случаю Дня Металлурга, подготовив для слушателей свои бессмертные хиты.

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Празднование шло без особенностей, правда, в какой-то момент зрители массово повалили с концерта. Под песни обожаемого Михайлова люди стали толпиться у выхода, не обращая внимания на народного артиста, призывавшего в этот момент ему подпевать.

Грустные кадры показала Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Журналистка предположила, что публика держит обиду на тех, кто пригласил Михайлова на праздник.

Ранее Стас Михайлов получил долгожданную награду.