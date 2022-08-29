Собчак заступилась за туристку в парео, которую опозорили в Дагестане

В Сети активно обсуждают кадры, на которых житель Дагестана активно позорит девушку, пришедшую в магазин в купальнике и парео.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Покупательницу блогер осудил за неподобающий внешний вид, заметив, что туристы обязаны соблюдать обычаи страны, в которую они прибыли.

Девушка после этого извинилась и вышла из торгового зала. Однако снимающий видео парень продолжил ругать провинившуюся и грозить оторвать ухо мужчине из очереди, который заступился за героиню сюжета.