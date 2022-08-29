Собчак заступилась за туристку в парео, которую опозорили в Дагестане

В Сети активно обсуждают кадры, на которых житель Дагестана активно позорит девушку, пришедшую в магазин в купальнике и парео.
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Покупательницу блогер осудил за неподобающий внешний вид, заметив, что туристы обязаны соблюдать обычаи страны, в которую они прибыли.
Девушка после этого извинилась и вышла из торгового зала. Однако снимающий видео парень продолжил ругать провинившуюся и грозить оторвать ухо мужчине из очереди, который заступился за героиню сюжета.
Опозоренная девушка. Фото: соцсети
Выставленные в Сеть кадры вызвали неоднозначную реакцию — кто-то поддержал дагестанца, а кто-то возмутился его поведением.
Ксения Собчак решила поддержать девушку в своих соцсетях.
«Сцеживаю яд по поводу формы: перед тобой извинились, пообещали все исправить, ушли с глаз долой, а ты все равно братуха-борцуха, орешь и лезешь», — сказала Собчак.
Она заметила, что культурно себя вести должны все туристы. И русские в Дагестане, и дагестанцы за пределами Республики.