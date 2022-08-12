Собчак заступилась за Барских после его пения на русском языке

В доказательство своих слов Ксения Собчак опубликовала комментарии подписчиков Макса Барских на русском языке. Она, судя по всему, намекнула, что страничку Барских атаковали русскоговорящие украинцы.

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Напомним, что Макс Барских уже не раз негативно высказывался о России. Он даже запретил крутить свои композиции в нашей стране.