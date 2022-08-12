Собчак заступилась за Барских после его пения на русском языке

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» заступилась за украинского музыканта Макса Барских, который на одном из своих концертов спел композиции на русском языке.
«Украинский певец Макс Барских несколько дней назад выложил видео с концерта, на котором он говорит на русском языке. Артисту прислали много негативных комментариев за русский язык. Но самое трэшовое, что эти комментарии написаны на русском».
Комментарии в соцсетях Макса Барских. Фото: «Телеграм» Ксении Собчак
В доказательство своих слов Ксения Собчак опубликовала комментарии подписчиков Макса Барских на русском языке. Она, судя по всему, намекнула, что страничку Барских атаковали русскоговорящие украинцы.
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Напомним, что Макс Барских уже не раз негативно высказывался о России. Он даже запретил крутить свои композиции в нашей стране.