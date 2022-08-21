Собчак: «Я презираю Дугина, но какие бы взгляды он не имел, ни он, ни его семья не заслуживают возмездия»

Известие о трагической гибели 29-летней дочери известного общественного деятеля Александра Дугина Дарьи ввело в ступор Ксению Собчак. Светская львица шокирована жестокостью, с которой неизвестные расправились с девушкой.

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В своем Telegram-блоге журналистка отметила, что не разделяет взглядов философа, однако это не повод трогать семью.

«Я презираю Дугина как философа, все его "евразийство" это какой-то дремучий славянофильский бред, но какие-бы взгляды он не имел, ни он ни его семья не заслуживают возмездия, террора и прочего. Один террор не побеждается другим», — подытожила Собчак.

Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвался внедорожник Land Cruiser Prado. В нем находилась дочь Александра Дугина Дарья. Девушке было всего 29 лет. Узнав о гибели наследницы, философу стало плохо.