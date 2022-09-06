Собчак вызвали на допрос в полицию по уголовному делу: Михалков написал заявление

Ксению Собчак вызывали на допрос в полицию, о чем ведущая сама сообщила в своем телеграме. По словам ведущей, ее пригласили правоохранители в качестве свидетеля по делу о клевете.

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Оно было возбуждено в отношении режиссера Виталия Манского. Он обвинил своего коллегу Никиту Михалкова в растрате бюджета Московского международного фестиваля в одном из интервью с Ксенией Собчак.

Никита Михалков не стал терпеть обиду и отправился в полицию, где написал заявление, в котором написал, что его коллега публично оклеветала.