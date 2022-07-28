Собчак высмеяла Киркорова за концерт в Крыму

Так называемая журналистка Ксения Собчак сделала себе имя на том, что пиарится на именах знаменитых людей. Светская львица привыкла паразитировать на артистах, делая себе рекламу и зарабатывая на этом деньги.

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На этот раз досталось Филиппу Киркорову. Поп-король сейчас гастролирует по Крыму.