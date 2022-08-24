Собчак встала на защиту охранника, разрисовавшего в «Ельцин Центре» картину за 75 миллионов рублей

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» встала на защиту охранника из «Ельцин Центра» Александра Васильева, который пририсовал глазки фигурам на картине ученицы Малевича.
«Он - пожилой инвалид и ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане, с диагнозом в сфере психиатрии, в прошлом потерял сына. Признал вину, несколько раз извинился, его штраф в 250 тысяч на реставрацию картины покрыла страховка».
Как считает Собчак, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова «вцепилась зубами в несчастного пенсионера» и требует наказания. Собчак заметила, что журналисты хотели узнать, почему Трегулова не может простить пенсионера. Директор же в ответ сослалась на командировку и от комментариев воздержалась.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что в декабре 2021 года Александр Васильев ручкой пририсовал глаза фигурам на картине, застрахованной на 75 миллионов рублей. Позже охранник заявил, что думал будто бы находится на выставке детских рисунков.