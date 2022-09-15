Собчак вспомнила, как Сунгоркин на страницах газеты красиво поддел их с Богомоловым

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» заявила, что ушедший из жизни редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин – выдающаяся личность.
«Все говорили, что «Комсомолка» – народная газета. Мы с Константином вели рубрику про газету. Смеялись, что статьи про инопланетян находятся рядом с материалами о Пугачевой. Тут же рядом политика. Мы дико стебались. Каждый полет записывали видео».
По словам Собчак, другой был на это обиделся. «Они сделали стебный материал с нашими обнаженными фото, где с юмором отнеслись к нашей иронии. Это было по-человечески и классно. От народной газеты мы такого не ожидали. Сунгоркин старался вводить персонажи, которых в другой ситуации не разрешили. Он и меня даже приглашал, человека довольно оппозиционных взглядов», - заметила Собчак.
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Напомним, что Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал инсульт.