Собчак вспомнила, как Сунгоркин на страницах газеты красиво поддел их с Богомоловым

По словам Собчак, другой был на это обиделся. «Они сделали стебный материал с нашими обнаженными фото, где с юмором отнеслись к нашей иронии. Это было по-человечески и классно. От народной газеты мы такого не ожидали. Сунгоркин старался вводить персонажи, которых в другой ситуации не разрешили. Он и меня даже приглашал, человека довольно оппозиционных взглядов», - заметила Собчак.

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Напомним, что Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал инсульт.