Собчак в ответ на маты Сабурова тоже послала его на три буквы

Ксения Собчак получила поддержку политика Сергея Миронова после матов Нурлана Сабурова, которые неожиданно свалились на блондинку на одном из выступлений комика.

Он напомнил людям, что ведущая якобы похожа на лошадь и наградил весьма нелицеприятным прилагательным, используя ненормативную лексику.

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Политик Сергей Миронов был возмущен поступком стендапера, заметив, что человека можно не любить, но опускаться до публичных оскорблений — это низко. И, чтобы неповадно было в дальнейшем, предложил Следственному комитету заняться этим выступлением.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сказала, что не нуждается в правовой защите и в итоге ответила Нурлану Сабурову его же монетой — матом.

«Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить — он все равно в итоге пойдет на (оскорбительное слово из ненормативной лексики. — Прим. ред.), потому что я умнее и я права, и мне не надо опускаться до оскорблений, чтобы это признали. И люди видят это, видят», — написала Собчак.

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