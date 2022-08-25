Собчак в двухстороннем купальнике похвасталась плоским животом, играя с сыном на пляже

Недавно Собчак призналась, что поправилась за лето. Несколько раз даже возникали слухи, что блондинка беременна. Однако сама телеведущая заверила, что теперь берет себя в руки. 25 августа она опубликовала пляжное фото, на котором предстала в двухстороннем купальнике. Ксения играла в песке с подросшим сыном. Рядом с ней была подруга. Звезда оголила плоский живот.

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