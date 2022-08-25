Собчак в двухстороннем купальнике похвасталась плоским животом, играя с сыном на пляже

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих в России. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Блондинка давно заработала целое состояние, но при этом продолжает снимать новые передачи, берет интервью и посещает разные мероприятия. При этом она не забывает уделять внимание внешности.
Этим летом Ксения решила устроить семейный отпуск. Она не скрывает, что с радостью бездельничала. Телеведущая проводила время с мужем Константином Богомоловым, сыном Платоном и падчерицей Анной. Они посетили несколько стран. Порой Собчак демонстрировала кадры, на которых красовалась в ресторанах. Она облачалась в струящиеся наряды.
Недавно Собчак призналась, что поправилась за лето. Несколько раз даже возникали слухи, что блондинка беременна. Однако сама телеведущая заверила, что теперь берет себя в руки. 25 августа она опубликовала пляжное фото, на котором предстала в двухстороннем купальнике. Ксения играла в песке с подросшим сыном. Рядом с ней была подруга. Звезда оголила плоский живот.
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Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети звезды
«Mamas in the house. На шестой день детокса уже можно и такое фото выставить. Очень рекомендую программы spa: здесь очень сильная команда: обертывания, массажи, криосауна, капельницы и все-все, чтобы прийти в себя после «насыщенного» лета. А самое главное, диетическое меню — вкусное», — поделилась звезда.
Поклонники отметили, что Ксения восхитила их тем, как выглядит в 40 лет.
«Шикарная фигура», «И дети, и мамы хороши», «Какой прекрасный живот», «Ноги бесконечные», «Как странно вас видеть в роли мамы! Как время меняет людей», — прокомментировали пост подписчики.