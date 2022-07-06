Собчак тихо хихикнула в сторонке: назвали, сколько заработал театр Богомолова за месяц

Театр на Бронной, где художественным руководителей является Константин Богомолов, отчитался о проведенной после открытия работе.

«За июнь мы заработали больше 36 миллионов», — похвасталась директор театра Елена Мироненко.

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Думается, в этот момент жена Константина Богомолова тихо хихикнула в сторонке. В настоящий момент журналистка не только зарабатывает по 500 тысяч рублей, а то миллиону за один пост в соцсетях, но и занимается организацией тренингов, где берут до 600 тысяч рублей с человека.

Константин Богомолов уточнил, что 70–80 процентов спектаклей выпускались за счет зарабатываемых средств. «Для нас важно не нагружать дополнительно государство», — подчеркнул муж Собчак. С апреля по июнь театр заработал 81 миллион.

В ходе проведенной пресс-конференции, стало известно, что посещают Театр на Бронной в основном женщины, примерно 41 года, хорошо зарабатывающие и посещающие театр около семи раз за сезон.

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