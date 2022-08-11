Собчак рассказала, как в аэропорту Тбилиси издеваются над россиянами

Светкой львице написала подписчица.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Так называемая журналистка Ксения Собчак рассказала, что в аэропорту Тбилиси нелицеприятно относятся к людям, которые имеют российский паспорт. Светской львице написала подписчица.

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По словам женщины, россиян «выдергивают из толпы» и уводят в отдельную комнату.

«Мою подписчицу продержали пять часов в душной комнате, не дав воды. Еще попросили ввести на телефоне пароль и изучали его содержимое в отдельной комнате, без нее», — пишет в соцсетях светская львица.

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