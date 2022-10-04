Собчак рассказала, как Молочников подставил Варнаву

В недавнем интервью признанному в РФ иноагенту Юрию Дудю* Александр Молочников объявил, что расстался с Екатериной Варнавой. Режиссер также рассказал, что они планировали ребенка, но у них не получалось.

Светская львица Ксения Собчак, как всегда, и тут все знает. Она заявила, что Варнава якобы сожалеет о том, что Молочников публично поднял такую интимную тему.

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«В середине интервью он говорит про свою бывшую девушку, с которой он расстался, еще про какие-то, на мой взгляд, интимные вещи, про ребенка, например, что она его хотела, что-то там не получалось. А Катя вообще была не в курсе и не хотела, чтобы эти личные подробности упоминались», - высказалась Собчак.

Напомним, брак Варнавы и Молочникова продлился один месяц. Сейчас режиссер находится в США, а телеведущая - в Москве.