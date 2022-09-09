Собчак рассказала, что ей отрубили руку в фильме якутского режиссера

Ксения Собчак напомнила подписчикам о своем участии в съемках якутского фильма «Наша зима», премьера которого состоится уже на следующей неделе на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске.

Режиссером фильма был Степан Бурнашев. По словам телеведущей, он не особо посвящал ее в свои планы.

«Просто сказал сидеть на стуле в окружении якутских якудза и смотреть, как моя отрубленная самурайским мечом рука истекает кровью. Что я покорно и сделала», - рассказала Ксения на своем канале.

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