Собчак публично осмеяла наряд Канделаки: «Наповал? На лесоповал!» (фото)

Ксения Собчак не может не подколоть Тину Канделаки.
Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press.

Тина Канделаки показала в Сети фотографию со своим свеженьким динамичным луком в стиле кэжуал, облачившись в «драные» джинсы и куртку с рукавами-буфами, завершив образ белыми кедами.

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«Когда твои луки действуют наповал», — подписала снимок Тина Канделаки.

Тина Канделаки. Фото: соцсети

Этим образом она почему-то рассмешила свою заклятую подругу Ксению Собчак, которая то и дело пытается уколоть бывшую приятельницу в социальных сетях.

«Да чего скромничать-то, я бы даже сказала — на лесоповал», — ответила в своем телеграме Тине Канделаки Ксения Собчак.

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