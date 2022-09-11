Собчак публично осмеяла наряд Канделаки: «Наповал? На лесоповал!» (фото)

Тина Канделаки показала в Сети фотографию со своим свеженьким динамичным луком в стиле кэжуал, облачившись в «драные» джинсы и куртку с рукавами-буфами, завершив образ белыми кедами.
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«Когда твои луки действуют наповал», — подписала снимок Тина Канделаки.
Тина Канделаки. Фото: соцсети
Этим образом она почему-то рассмешила свою заклятую подругу Ксению Собчак, которая то и дело пытается уколоть бывшую приятельницу в социальных сетях.
«Да чего скромничать-то, я бы даже сказала — на лесоповал», — ответила в своем телеграме Тине Канделаки Ксения Собчак.