Собчак предложила журналистам свои варианты заголовков после «пиара» на фамилии Омарова

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» предложила журналистам свои варианты заголовков после истории с «пиаром» на фамилии бизнесмена Курбана Омарова.
«Я бы написала так: Собчак пытается выехать на его фамилии. Или «заработать репутацию». Или «получить популярность». Или «пробиться наверх».
Ранее Собчак негативно отозвалась о Курбане Омарове. Она заявила, что он «не может связать двух слов», но при этом наезжает на культуру.
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В ответ Омаров заявил, что наконец-то он дожил до тех времен, когда на его фамилии пиарится светская львица.