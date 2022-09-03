Собчак предложила журналистам свои варианты заголовков после «пиара» на фамилии Омарова

Ранее Собчак негативно отозвалась о Курбане Омарове. Она заявила, что он «не может связать двух слов», но при этом наезжает на культуру.

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В ответ Омаров заявил, что наконец-то он дожил до тех времен, когда на его фамилии пиарится светская львица.