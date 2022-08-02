Собчак после слухов о беременности показала раздавшуюся грудь

Ксения Собчак спровоцировала слухи о беременности, явившись на одно из светских мероприятий с округлившимся животиком. Правда, тут трудно было сделать выводы о состоянии ведущей, ведь часто неправильно подобранная одежда играет злые шутки.

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Позже светская львица показала себя в купальнике и пожаловалась на неуемный аппетит, животик у звезды казался выступающим. Но, может, это просто последствие чревоугодия?

Ну а теперь Ксения Анатольевна выставила в Сеть фото с раздавшейся грудью, как это нередко бывает у беременных. И хотя журналистка явно утрировала свои формы при помощи локтей, эффект был впечатляющим.