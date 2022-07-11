Собчак порадовалась за успех в Америке фильма Бекмамбетова «Особо опасен»

Как отметила Собчак, в студии Бекмамбетова Bazelevs сами удивлены этим успехом. Представители режиссера в соцсетях пишут, что для них это «внезапный повод для гордости».

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Напомним, что картина «Особо опасен» в свое время была номинирована на несколько кинопремий. Среди них были даже две номинации на «Оскар».

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