Собчак порадовалась за успех в Америке фильма Бекмамбетова «Особо опасен»

Как отметила светская львица, картина заняла шестое место в топ-10 самых просматриваемых фильмов на Netflix в США.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» порадовалась успеху фильма режиссера Тимура Бекмамбетова в Америке.

«Неожиданно. Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» (2008 г.) с Анджелиной Джоли, Морганом Фрименом и Константином Хабенским занял шестое место в топ-10 самых просматриваемых фильмов на Netflix в США».

Как отметила Собчак, в студии Бекмамбетова Bazelevs сами удивлены этим успехом. Представители режиссера в соцсетях пишут, что для них это «внезапный повод для гордости».

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Напомним, что картина «Особо опасен» в свое время была номинирована на несколько кинопремий. Среди них были даже две номинации на «Оскар».

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