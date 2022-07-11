Собчак порадовалась за успех в Америке фильма Бекмамбетова «Особо опасен»

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» порадовалась успеху фильма режиссера Тимура Бекмамбетова в Америке.
«Неожиданно. Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» (2008 г.) с Анджелиной Джоли, Морганом Фрименом и Константином Хабенским занял шестое место в топ-10 самых просматриваемых фильмов на Netflix в США».
Как отметила Собчак, в студии Бекмамбетова Bazelevs сами удивлены этим успехом. Представители режиссера в соцсетях пишут, что для них это «внезапный повод для гордости».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что картина «Особо опасен» в свое время была номинирована на несколько кинопремий. Среди них были даже две номинации на «Оскар».