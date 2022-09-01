Собчак попросила Соловьева прочитать что-нибудь другое, кроме «Гарри Поттера»

Она поделилась видео, на котором Соловьев общается с детьми в рамках просветительского марафона «Знание». «Кто из вас читал «Гарри Поттера». А то обычно со взрослыми беседуешь и надо объяснять, кто такой Гарри Поттер. Какое самое сильное заклинание, чтобы себя защитить. Видите, логика нападения, чтобы грохнуть. Самый сильный, чтобы себя защитить», — заявил Соловьев.

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Напомним, что Соловьев и Собчак часто обмениваются «комплиментами» и колкостями в Сети. Они много лет откровенно ненавидят друг друга.