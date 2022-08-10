Собчак показала, как мог бы выглядеть дом Рудковской при отсутствии санкций

На снимке можно увидеть дом продюсера с огромной надписью на фасаде – Dior. Рудковская любительница этой французской компании. Также на фото львы и жирафы с человеческий рост. Кругом розовые и голубые тона.

«Так бы мог выглядеть дом Яны Рудковской, но санкции, сами понимаете», - заявила Ксения Собчак.

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Ранее Яна Рудковская говорила, что не видит огромной проблемы после ухода из России ведущих мировых брендов. По ее словам, у нее много неношеных вещей, которым сейчас она найдет достойное применение.