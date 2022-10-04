Собчак подобострастно притерлась к словам Пугачевой о ненависти тех, кого она сама терпеть не могла

Алла Пугачева прервала молчание, оставив свежее послание в своем микроблоге, кому именно оно адресовано, не понятно. Видимо, всем злопыхателям, которые полощут имя Примадонны в грязи после слухов о ее «втором бегстве» в Израиль. Ранее в СМИ писали, что жена шоумена Максима Галкина* намерена продать подмосковный замок в деревне Грязь. Таблоиды пестрят заголовками о том, что Алла Борисовна на частном джете вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой давно улетела из России.

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«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — едва ли не стихами заговорила Пугачева.

Неожиданно дифирамбами перед Примадонной рассыпалась Ксения Собчак. Телеведущая одна из первых отреагировала на едкие слова Аллы Борисовны, дав понять, что полностью с ней солидарна.

«Им, увы, нравятся те, кого «назначили» нравиться… В этом трагедия», — подобострастно заявила Собчак.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.