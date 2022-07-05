Собчак подкинула здравую идею ИКЕА, сайт которой не вынес наплыва покупателей

ИКЕА решила приостановить свою деятельность в России, устроив распродажу вначале для своих сотрудников в магазинах, а потом на сайте для всех остальных покупателей.
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В итоге интернет-ресурс не вынес наплыва покупателей и рухнул. На платформе появились успокоительные надписи, дескать, скоро все вернется в норму, нужно только немного подождать.
Но из-за того, что народ не хочет упустить свой заветный товар, уходить с ресурса не собирается, поэтому площадка продолжает зависать.
Ксения Собчак в своем Telegram подкинула толковый совет компании, который поражает своей простотой.
«Не будет у нас акулы из ИКЕА, сайт не справляется. Что мешает им открыть магазины и спокойно распродать все за неделю?» — написала ведущая.