Собчак подкинула здравую идею ИКЕА, сайт которой не вынес наплыва покупателей

ИКЕА решила приостановить свою деятельность в России, устроив распродажу вначале для своих сотрудников в магазинах, а потом на сайте для всех остальных покупателей.

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В итоге интернет-ресурс не вынес наплыва покупателей и рухнул. На платформе появились успокоительные надписи, дескать, скоро все вернется в норму, нужно только немного подождать.

Но из-за того, что народ не хочет упустить свой заветный товар, уходить с ресурса не собирается, поэтому площадка продолжает зависать.

Ксения Собчак в своем Telegram подкинула толковый совет компании, который поражает своей простотой.

«Не будет у нас акулы из ИКЕА, сайт не справляется. Что мешает им открыть магазины и спокойно распродать все за неделю?» — написала ведущая.

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