Собчак перестала скрывать большой живот, показав кадры из отпуска в полный рост

Ксения Собчак все больше и больше провоцирует слухи о своей беременности. Напомним, недавно она засветилась на светском мероприятии в наряде, который выдавал ее округлившийся животик. Правда потом он чудесным образом пропал с фотокадров ведущей.

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Тем не менее, многие знают, как звезды способны умело скрывать свою беременность до самых родов, выставляя в Сеть архивные фото и видео.

Подозрения Ксения Собчак вызывает еще и тем, что показывается в соцсетях из отпуска практически только по пояс. Однако на этот раз ведущая выставила в Сеть видео в полный рост.