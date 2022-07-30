Собчак перестала скрывать большой живот, показав кадры из отпуска в полный рост

Звезда призналась, что в последнее время у нее повышенный аппетит.
Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press.

Ксения Собчак все больше и больше провоцирует слухи о своей беременности. Напомним, недавно она засветилась на светском мероприятии в наряде, который выдавал ее округлившийся животик. Правда потом он чудесным образом пропал с фотокадров ведущей.

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Тем не менее, многие знают, как звезды способны умело скрывать свою беременность до самых родов, выставляя в Сеть архивные фото и видео.

Подозрения Ксения Собчак вызывает еще и тем, что показывается в соцсетях из отпуска практически только по пояс. Однако на этот раз ведущая выставила в Сеть видео в полный рост.

И на этот ролики у знаменитости действительно заметен довольно выдающийся животик. Правда есть один нюанс - Ксения Собчак заявила, что в отпуске занимается чревоугодием и совсем перестала вставать на весы. Так что не исключено, что это лишь последствие переедания.

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