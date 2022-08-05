Собчак отметилась в парке аттракционов с сыном: орет как резаная, Платон хохочет (видео)

Ксения Собчак улетела в Италию с наследником от Максима Виторгана.
Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак в настоящий момент отдыхает с сыном Платоном от Максима Виторгана, мужем Константином Богомоловым, его дочкой Анной Мороз и друзьями.

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Звезда не стала скрывать от публики, что в отпуске решила расслабиться полностью, забыв про интеллектуальные развлечения и уж тем более работу.

Ксения Собчак наслаждается солнечными ваннами, купанием в море и бассейне, парением в бане, а теперь вот еще освоила местные аттракционы в парке. Судя по всему, знаменитость немного не рассчитала свои силы и выбрала карусель, которая повергла ее в ужас. А вот маленький Платон зато отменно повеселился, наблюдая за кричащей рядом мамой.

«Кое-кто умный предусмотрительно сказал: «Давайте я вас лучше красиво сниму», — подписала обнародованные кадры Собчак.

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