Собчак отдохнула во Франции в номере за треть миллиона в сутки: как он выглядит

Ксения Собчак и Константин Богомолов арендовали в Биарицце апартаменты в бывшем дворце.
Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак похвасталась в соцсетях своим роскошным отдыхом с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от Максима Виторгана.

Ведущая арендовала номер в Hotel du Palais Biarritz, здание которого ранее принадлежало жене Наполеона III. Французский император презентовал его своей возлюбленной как знак преданности и любви.

«Самый красивый отель в Биаррице. И самая классная веранда», — не удержалась Ксения Собчак от восторженных комментариев.

Звезда сообщила, что не только здесь жила, но и провела съемки по работе. Стоило ей это богатство примерно 330 тысяч рублей в сутки.

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