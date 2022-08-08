Собчак оскорбила консьержа в Париже за дешевые билеты на Эйфелеву башню: «Замашки богачки?»

Ксения Собчак в пух и пах разнесла несчастного консьержа в Париже из-за того, что тот купил для нее с сыном Платоном дешевые билеты на Эйфелеву башню. Этот проступок служащего отеля так разгневал телеведущую, что она разразилась гневной отповедью, распекая консьержа на чем свет стоит. Подобное слишком глубоко оскорбило звездную блондинку.

По словам Ксении, сначала она приятно удивилась слишком низкой стоимости билетов. И только потом обратила внимание на то, что с ними можно пройти без очереди мимо туристов.

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Однако Собчак никак не ожидала, что эти билеты на пеший подъем без лифта. Раскусив, почему они потратили такую смешную сумму, теледива в сердцах обрушила весь шквал негодования на парижского консьержа, который имел несчастье купить Ксении Собчак эти билеты.