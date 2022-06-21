Собчак обвинили в мошенничестве за ее курс марафона по цене 300-600 тысяч рублей

В Следственный комитет на имя Александра Бастрыкина подал заявление генеральный директор компании, который обвиняет Ксению Собчак в мошеннических действиях. Соответствующий документ опубликовала в своем Telegram-канале «Президент Гордон» юрист Екатерина Гордон.

В бумаге директор сообщает, что люди приобрели курс «Метод Собчак», но услугу им не предоставили. Стоит марафон от 300 до 600 тысяч. По подсчетам заявителя, якобы пострадавших, он насчитал на сумму 1,5 миллиона рублей.

«Помнится, как несчастную Блиновскую после интервью Собчак склоняли все подряд. Тогда ваша покорная слуга наванговала, что сие есть прогрев собственного марафона Собчак, что оказалось святой правдой. Мадам пришла на поляну к королеве, убила ее уколом пластмассовой сабли в глаз и заняла ее место с марафоном «Метод Собчак». Точнее, попыталась…

За Блиновской — мощная команда организаторов этого цирка Шапито, и потому первой-таки нагнали толпу в «ВТБ Арена», а Ксения, мечущаяся между ремонтом дома и оппозицией, похоже, профукала эту нишу», — прокомментировала Екатерина Гордон.

Источник: Telegram-канал «Президент Гордон»