Собчак обвинила патриотов в плясках на костях после смерти Горбачева

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» обвинила патриотов в том, что они пляшут на костях после смерти политика Михаила Горбачева. Многие открыто выражают радость «от смерти предателя».
«Так выглядит реакция на смерть Михаила Горбачева в патриотических каналах. Сотрудники госмедиа и провластные активисты обвиняют его в развале СССР, используют самые разные оскорбления и выражают радость из-за смерти последнего главы СССР».
Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в столице. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.
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Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1990 году на внеочередном, третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом Советского Союза.