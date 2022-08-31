Собчак обвинила патриотов в плясках на костях после смерти Горбачева

Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в столице. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1990 году на внеочередном, третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом Советского Союза.