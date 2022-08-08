Собчак о Канделаки: «Страшно завидую красоте и грации»

Ни дня не проходит, чтобы Ксения Собчак не съязвила в адрес своих коллег по шоу-бизнесу. Так называемой журналистке много лет не дает покоя Тина Канделаки.

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Оно и понятно, телеведущая занимает высокие должности на федеральных телеканалах, а Собчак приходится быть блогером. Поэтому светская львица находит любой повод, чтобы лишний раз напомнить о себе.

На этот раз досталось стилисту Канделаки. Собчак в свойственной себе манере отметила, что со вкусом у телеведущей все плохо.