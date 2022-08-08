Собчак о Канделаки: «Страшно завидую красоте и грации»

Ни дня не проходит, чтобы Ксения Собчак не съязвила в адрес своих коллег по шоу-бизнесу. Так называемой журналистке много лет не дает покоя Тина Канделаки.
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Оно и понятно, телеведущая занимает высокие должности на федеральных телеканалах, а Собчак приходится быть блогером. Поэтому светская львица находит любой повод, чтобы лишний раз напомнить о себе.
На этот раз досталось стилисту Канделаки. Собчак в свойственной себе манере отметила, что со вкусом у телеведущей все плохо.
«Человек столько денег тащит на все эти коротенькие брючки и пестрые жакетики, а вам все плохо. Вы прям как Собчак — страшно завидуете красоте и грации», — написала она.
Однако, как сказал однажды Сергей Шнуров, «Собчак — это женщина, которая всегда «около». Но, по сути, из себя ничего не представляет.