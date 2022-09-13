Собчак нежно обратилась к своему мужу в день свадьбы: «Три года назад увел в новый, удивительный мир!»

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают 13 сентября день своего бракосочетания. Пара, напомним, эпатировала в свой праздник публику как могла.
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Вместо лимузина для своего кортежа они выбрали катафалк, намекая на то, что только смерть может их разлучить. А во время самого торжества Ксения Собчак вышла на сцену и исполнила вместо трогательного вальса невесты настоящую вакханалию в костюме монашки.
Тем не менее, пара обвенчалась в храме, а этот союз, как известно, должен быть заключен на небесах.
В день своей кожаной свадьбы Ксения Собчак трогательно обратилась к своему мужу Константину Богомолову в соцсетях: «Три года назад взял вот так крепко за руку и увел в новый, удивительный мир!»