Собчак нежно обратилась к своему мужу в день свадьбы: «Три года назад увел в новый, удивительный мир!»

Вместо лимузина для своего кортежа они выбрали катафалк, намекая на то, что только смерть может их разлучить. А во время самого торжества Ксения Собчак вышла на сцену и исполнила вместо трогательного вальса невесты настоящую вакханалию в костюме монашки.

Тем не менее, пара обвенчалась в храме, а этот союз, как известно, должен быть заключен на небесах.

В день своей кожаной свадьбы Ксения Собчак трогательно обратилась к своему мужу Константину Богомолову в соцсетях: «Три года назад взял вот так крепко за руку и увел в новый, удивительный мир!»