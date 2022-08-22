Собчак назвала людоедкой Штейн, которая посмеялась над смертью Дугиной

Как отметила телеведущая, Штейн потеряла лицо человека и превратилась в людоедку. Собчак стало неприятно, что Штейн радуется смерти гражданской девушки и горю ее отца.

«Особенно будучи дочерью той же страны. Стоит помнить всех, кто радуется чужим смертям. Они гораздо ближе друг к другу, чем они думают», - заметила Собчак.

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Напомним, что Люся Штейн – модель и актриса. Ее отец популярный театральный режиссер Петр Штейн. Ранее она разместила в соцсетях кадр с отцом Дарьи Дугиной после взрыва автомобиля его дочери со словами: «Кто-нибудь видел мою девочку?».