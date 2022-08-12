Собчак назвала главного соперника в борьбе за рейтинги цитируемости

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» назвала имя главного соперника в рейтингах цитируемости среди российских журналистов. Им оказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Теперь я знаю, кто мой главный соперник. Ну и еще — главное, что привлекает, оказывается, «откровенные фото» в купальнике.
Напомним, что Ксения Собчак стала самой цитируемой журналисткой в России в июле по данным «Медиалогии». Второе место с заметным отставанием занял Дмитрий Губерниев. На третьем — Маргарита Симоньян.
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Ранее Ксения Собчак порадовалась своему успеху: «Ну вот, снова на своем месте. Очень приятно, всем спасибо. Лидер среди журналистов по цитируемости. Горжусь».