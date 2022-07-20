Собчак назвала безумием речи Жигаловой о звездах-предателях

Напомним, что Жигалова во время пресс-конференции говорила о звездах, которые зарабатывали деньги на россиянах, а затем стали негативно отзываться о нашей стране.

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Она, в частности, упомянула такие имена, как музыкант Валерий Меладзе, актриса Чулпан Хаматова и блогер Эльдар Джарахов.