Собчак назвала безумием речи Жигаловой о звездах-предателях

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» негативно отозвалась о видеоблогере Алене Жигаловой, которая участвовала в пресс-конференции «Нежелательные артисты: судьба черного списка шоу-бизнеса».
«Вы могли пропустить очередное пропагандистское великолепие про предателей, но я вам не позволю. В Москве прошло феерическое мероприятие «Нежелательные артисты: судьба черного списка шоу-бизнеса», где обсуждали, кого из артистов населению слушать можно, а кого нет. Пересказ безумия речи эксперта по имени Алена Блин ниже».
Напомним, что Жигалова во время пресс-конференции говорила о звездах, которые зарабатывали деньги на россиянах, а затем стали негативно отзываться о нашей стране.
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Она, в частности, упомянула такие имена, как музыкант Валерий Меладзе, актриса Чулпан Хаматова и блогер Эльдар Джарахов.