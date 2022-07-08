Собчак мерзко подняла на смех 75-летнюю Тарасову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в поддержку ограничений продажи алкоголя на стадионах.

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По ее мнению, спорт и выпивка не слишком вяжутся друг с другом. Да и зрители должны наслаждаться происходящим, а не напитками. Кроме того, русский человек, по ее мнению, после пива хочет чего-то покрепче.

Отметим, что с мая в Москве на стадионах продажа алкогольной продукции не более 16,5 процентов разрешена. Пока в качестве эксперимента до конца года.

Ксения Собчак публично подняла на смех 75-летнюю Тарасову, язвительно высказавшись про нее в своем телеграме.

«Ну понимаете, мы же русские, как стадион увидим – сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем. Коротко о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта в одном абзаце», - написала Собчак.

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