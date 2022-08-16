Собчак дали характеристику: «Это такая бульонная пена серая, которую берут дуршлагом и скидывают в раковину»

Журналист Михаил Шахназаров прошелся по Ксении Собчак в новом выпуске передачи «Шах и мат» в YouTube. Ему не понравилось недавнее интервью светской львицы, в котором ее персона была подана едва ли не как историческая.

«Вы поймите, Собчак – это такая бульонная пена серая, которую вот так берут дуршлагом и скидывают в раковину. Вот что такое Собчак», - обратился Шахназаров к автору интервью.

Шахназаров считает, что она «провокатор», и ей давно пора присвоить статус иноагента за некоторые высказывания, которые она себе позволяет на фоне происходящих в мире событий.