«Собаки лают, караван идет!»: Пугачева получила неожиданный совет от Воропаевой

Любовь Воропаева дала неожиданный совет Алле Пугачевой. Знаменитый поэт-песенник рекомендовала Примадонне не лезть в публичные разборки с человеком, которому очень уж захотелось «набить морду».

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Как и многие медийные личности, Воропаева предположила, что Алла Борисовна имела в виду Владимира Соловьева. Телеведущий после возвращения певицы на родину оскорбительно высказался об ее семье, чем, вероятно, и разозлил Примадонну.

«Я бы на ее месте не обращала внимания на всю эту злобную кутерьму вокруг. Не зря же в народе говорят: "Собаки лают, караван идет!" Алла – великая, она у нас одна такая. И никто с ней сравниться не может», — заключила Воропаева.

Источник: PROZVEZD.