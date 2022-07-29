«Собака лает»: Киркоров из Ялты ответил Певцову, обозвавшему его мерзостью

Филипп Киркоров находится с гастролями в Крыму. Этому туру предшествовал громкий скандал – многие активисты выступили против приезда звезды на юг и требовали отменить здесь его концерты. Была составлена петиция с требованием запретить шоу Киркорова, оставил свою подпись в ней и депутат Дмитрий Певцов, назвав певца «мерзостью».

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Но шоу все же состоялось. И выступая в Ялте, Киркоров ответил Певцову и всем его единомышленникам прямо со сцены, сообщает "Комсомольская правда".

«Я знаю, сколько тысяч людей отстаивали то, чтобы я все-таки вышел на эту сцену, несмотря на все происки тех, кто не хотел. Но, как говорит великая русская пословица: «Собака лает, караван идет». И этот караван по имени Филипп Киркоров прорывает себе путь в безбрежный океан любви, моей Атлантиды к вам», - произнес артист.

Напомним, в немилость Киркоров угодил после своего концерта в Кремле, где плясал на поваленном кресте прямо на сцене. Верующие очень оскорбились этому и решили предать артиста анафеме.