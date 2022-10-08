Со всех сторон хороша: постройневшая Ида Галич в мини-бикини оголила изящные формы в Абу-Даби

Ида Галич уже давно стала не только популярным видеоблогером, но и телеведущей. Она регулярно появляется на светских раутах. Артистка часто видится с Натальей Рудовой. После развода с Аланом Басиевым, она не перестает работать над собой. Звезда не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она даже создала свою доставку японской еды Yoji.
Не так давно Галич жаловалась, что после родов поправилась. Вернуться в форму сразу она не смогла. Однако телеведущая позже заявила, что нашла формулу для идеальной фигуры. И недавно уехала отдыхать в Абу-Даби, где похвасталась преображением.
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На новых кадрах Ида позировала в крохотном бикини. Она оголила плоский живот и изящные бедра. Блогерша не стала скрывать свои прелести. Она даже запечатлела себя в бассейне, где плавала словно русалка. Звезда осталась в восторге от города и местных парков развлечений.
«В Абу-Даби есть волшебный остров. Волшебный он потому что я за эти три дня путешествий по паркам чувствовала себя маленькой счастливей девочкой! Все парки находятся на этом острове, что очень удобно! Я впервые в Абу-Даби. Очевидно, любовь случилась с первого взгляда», – написала звезда.
Поклонники осыпали комплиментами 32-летнюю Галич. Многие отметили, что она постройнела и похорошела. «Вы безумно красивая», «Ну что за фигурка», «Выглядите сногсшибательно», «Захотела и постройнела», «А так переживали! Вот теперь форма лучше, чем была», «Красотка! Купальник отпадный», — стали писать подписчики.