Со всех сторон хороша: постройневшая Ида Галич в мини-бикини оголила изящные формы в Абу-Даби

Не так давно Галич жаловалась, что после родов поправилась. Вернуться в форму сразу она не смогла. Однако телеведущая позже заявила, что нашла формулу для идеальной фигуры. И недавно уехала отдыхать в Абу-Даби, где похвасталась преображением.

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