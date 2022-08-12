«Со мной все отлично»: Кошкина опровергла слухи о госпитализации

Сегодня, 12 августа, СМИ сообщили об экстренной госпитализации Яны Кошкиной. По информации изданий, актрису доставили в больницу в состоянии средней тяжести из-за коронавирусной инфекции.

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Сама Яна заверила, что новость является не более чем слухом. Звезда отметила, что находится дома и коротает время за просмотром сериала с актуальным названием «Корона».

«Журналисты приписывают мне экстренную госпитализацию в тяжелом состоянии. Единственное, что мне грозит в данной ситуации, это тяжесть от поедания любимых конфет. Со мной все отлично», — написала Кошкина в соцсети.

Напомним, Яна прославилась благодаря съемкам в сериалах. Наиболее популярными из них стали «Кухня» и «ЧОП». Сейчас актриса играет в популярном сатирическом шоу «Однажды в России».