«Со мной переговоры не вели»: Красовский ответил Собчак, которая сосватала его на Первый канал

Журналист Антон Красовский в «Телеграм» ответил светской львице Ксении Собчак, которая сосватала его на работу на Первый канал.
«Ксения Анатольевна, золотая вы наша. Ну вам-то про Первый точно все виднее, чем даже Константину Львовичу. Наверняка. Ну а для реалистов сообщаю: все же это Ксюша вела программу на Первом, а не я. Известно, за какие заслуги».
Как заметил Красовский, с ним переговоры не вели. «Я работал, работаю и буду работать на RT. Я люблю эту работу и горжусь ей. Люблю и горжусь своими коллегами и ребятами в моей дирекции», - заявил Красовский.
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Ранее Собчак заявила, что в сентябре Красовский будет вести на Первом канале программу в прайм-тайм. По ее словам, это «достойная замена Урганту».