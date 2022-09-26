«Со мной еще не все решено»: бывшему мужу Равшаны Курковой пришла повестка

В минувшую среду в России было объявлено о частичной мобилизации. К этому дню повестки от военкоматов получили уже многие мужчины, подходящие под озвученные критерии.
В числе тех, кого призвали на службу, и бывший муж актрисы Равшаны Курковой, актер Стас Румянцев. О переменах в жизни он сообщил в соцсетях.
«Не осуждайте и простите мне мое решение! Все, кто меня любит. Я вас тоже люблю. Время непростое и непонятное, может все решиться, а может, все там скоро будем, кто еще остался тут в России. Пришла повестка вчера, был в военкомате. Я — моряк и служил на корабле. Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата, автомат. Со мной еще не все решено, жду 28 сентября, медкомиссия вынесет решение. А пока жду. Жду встречи с бандиткой, чтобы обнять ее перед отъездом. Я вернусь!» — написал Стас Румянцев.
Равшана Куркова и Стас Румянцев. Фото: соцсети
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Напомним, Стас Румянцев был женат на Равшане Курковой, их брак продлился недолго. Затем артист состоял в отношениях с участницей шоу «Холостяк» Натальей Горожановой. У пары есть дочь Евангелина, после рождения которой Румянцев и Горожанова расстались.