«Со мной еще не все решено»: бывшему мужу Равшаны Курковой пришла повестка

В минувшую среду в России было объявлено о частичной мобилизации. К этому дню повестки от военкоматов получили уже многие мужчины, подходящие под озвученные критерии.

В числе тех, кого призвали на службу, и бывший муж актрисы Равшаны Курковой, актер Стас Румянцев. О переменах в жизни он сообщил в соцсетях.