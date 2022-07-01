«Он со многими перестал общаться»: Бондарчук высказалась о Роднянском

По словам Светланы Бондарчук, Александр Роднянский очень образованный человек. «Он один из умнейших людей, с которыми я общалась. Но мне странно это слышать. Но опять же он человек исконно с другой стороны. Его ребенок там работаем. Роднянский со многими перестал общаться. У него активная и агрессивная позиция», — заявила Светлана Бондарчук.

Напомним, что Александр Роднянский уже не раз делал крайне агрессивные антироссийские высказывания. Сразу после событий на Украине он покинул Россию и отменил фестиваль «Кинотавр».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также