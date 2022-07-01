«Он со многими перестал общаться»: Бондарчук высказалась о Роднянском

Модель Светлана Бондарчук в интервью Надежде Стрелец высказалась о режиссере Александре Роднянском.
«Человек вольготно работал и жил, зарабатывал деньги в России. Это для него была серьезная история. В одну секунду он заявил, что в России все ужасно. Это очень странная история. Это все сложнее. Я не понимаю. Опять мы заходим на очень зыбкую почву».
По словам Светланы Бондарчук, Александр Роднянский очень образованный человек. «Он один из умнейших людей, с которыми я общалась. Но мне странно это слышать. Но опять же он человек исконно с другой стороны. Его ребенок там работаем. Роднянский со многими перестал общаться. У него активная и агрессивная позиция», — заявила Светлана Бондарчук.
Напомним, что Александр Роднянский уже не раз делал крайне агрессивные антироссийские высказывания. Сразу после событий на Украине он покинул Россию и отменил фестиваль «Кинотавр».
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