Снято скрытой камерой: Туктамышева в топе без пуш-ап показала честное декольте

25-летняя чемпионка по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась новым фото в Сети. Она решила показать всем, какие кадры получаются скрытой камерой.

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Фигуристка отправилась на шопинг, и во время примерки ее подруга сделала несколько ярких кадров. Красавица Елизавета позировала перед зеркалом в кроп-топе без пуш-ап, засветив честное декольте на фото.

«Везде скрытые камеры», - подписала звезда.

А примеряла Туктамышева очки. Лето в разгаре, и девушка планирует отправиться в отпуск.